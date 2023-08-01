الطقس في ليبيا.. أجواء حارة والحرارة تصل لـ 45 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، اليوم الثلاثاء، والتي أظهرت أن تكون درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على معظم المناطق الساحلية، مع وجود رطوبة عالية.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، بقاء درجات الحرارة مرتفعة نسبياً على باقي مناطق ليببا.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 36 و40 درجة مئوية على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الخميس.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 30 و34 درجة مئوية.

وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس- الحمادة)، السماء صافية والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 40 و45 درجة مئوية.

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وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية فشمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و40 درجة مئوية وتسجل زيادة تدريجية من الغد.