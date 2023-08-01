الحويج يناقش مع “حورية” ترتيبات إقامة معرض ومنتدى للمرأة

ناقش محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الدبيبة، مع وزير الدولة لشؤون المرأة “حورية الطرمال” الترتيبات اللازمة لإقامة معرض ومنتدى تمكين المرأة، تحت شعار ” أثر التمكين الاقتصادي للمرأة في دعم التنمية المكانية “.

وأوضح بيان نشرته وزارة اقتصاد الدبيبة، أن المنتدى يأتي “بتنظيم مشترك بين الوزارتين، وبمشاركة المؤسسات المحلية والدولية المعنية، بما يحقق أهداف وتطلعات الحكومة في دعم المرأة وتمكينها بقطاع الاقتصاد والتجارة”.

وخلال اللقاء تم طرح محاور المنتدى المزمع إقامته على هامش المعرض بعنوان “ريادة المرأة للمشروعات الصغرى والمتوسطة بحوض البحر الأبيض المتوسط “.

ومن بين محاور المنتدى أيضًا ؛ “عرض تجارب رائدة لعدد من السيدات الليبيات ومن دول الجوار بمشاركة الخبراء والمستشارين لدى عدد من المؤسسات المحلية والدولية المختصة”.