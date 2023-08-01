القبض على قـاتـل والدته في طرابلس

أعلن جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق القبض على ابن قتل والدته في العاصمة طرابلس بالغرب الليبي.

وأكد جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق عبر صفحته بموقع “فيسبوك” أنه تلقى معلومات تفيد بوجود امرأة متوفاة في إحدى المصحات بمدينة طرابلس، نتيجة سقوطها من أعلى المنزل، حسبما أفاد ابنها الذي أحضرها إلى المصحة .

وبين الجهاز أن اشتبهوا بأن المرأة المتوفاة تم قتلها، ولم تتوفى نتيجة السقوط من مكان مرتفع، وبعد البدء بجمع ملابسات الموضوع والبحث من قبل إدارة التحري والتحقيق بالجهاز تم ضبط المدعو (م . ر . ك) واعترف بقيامه بقتل والدته.