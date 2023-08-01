تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا الثلاثاء 01 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 01 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، درجات الحرارة في معدلاتها الفصلية على أغلب المناطق الساحلية مع رطوبة عالية بينما تبقى مرتفعة نسبياً على باقي مناطق ليبيا.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية فشمالية شرقية إلى متغيرة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–34)مْ على المناطق الساحلية، (36-40)مْ على الدواخل، وتسجل زيادة من يوم الخميس.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (30-34)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-45)مْ .

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-40)مْ، وتسجل زيادة تدريجية من يوم الغد.