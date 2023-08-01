الورفلي: غرق 20 شخصا في سواحل درنة منذ بداية العام بسبب نقص الإمكانيات

أعلن آمر وحدة البحث والإنقاذ بميناء درنة البحري، نصر الله الورفلي، غرق 20 شخصًا في سواحل درنة وضواحيها منذ بداية عام 2023.

وقال الورفلي، في تصريحات صحفية: “انتشال جثث الغرقى يستغرق ساعات وأيام أحيانًا لنقص معدات الإنقاذ، ولا توجد أبراج للمراقبة على الشواطئ وغيرها من مستلزمات الإنقاذ، مع وجود كثير من المصايف في شواطئ درنة، حيث تعاني وحدة الإنقاذ من الإهمال ونقص الإمكانيات التي تتمثل في صيانة المقر، وتوفير كل ما يلزم من أبواب ونوافذ وقرطاسية وأثاث داخل ميناء درنة”.

وأضاف “ناشدنا كل الجهات المعنية النظر إلى احتياجاتنا لحماية الشواطئ وإنقاذ الغرقى، ولكن لا استجابة تذكر حتى الآن، ونقف عاجزين أحيانا عن العمل لقلة المعدات، وخير مثال البقعة الزيتية التي غزت شواطئ درنة خلال العامين الماضيين وأدت إلى كارثة بيئية مع نفوق كثير من الأسماك”.