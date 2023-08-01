المقريف يناقش صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية

ناقش وَزِير التَّربية والتَّعليم بحكومة الدبيبة، مُوسى المقريفْ، صرف الميزانية التشغيلية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.

وقال بيان صادر عن الوزارة: “جاء ذلك خلال اجتماع مع وكيلا الوزارة للشؤون التربوية وشؤون المراقبات، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية ورئيس القسم المالي المكلف”.

وأضاف البيان “وجّه الوزير خلال اللقاء بضرورة فتح مراقبي التربية والتعليم بالبلديات حسابات مصرفية لإدارات المؤسسات التعليمية التابعة لهم؛ تمهيداً لصرف الميزانية التشغيلية خلال الأسبوع الجاري استعدادا للعام الدراسي المقبل”.

وتابع “يُشار إلى أن أوجه انفاق الميزانية التشغيلية هي النظافة العامة، مستلزمات النشاط المدرسي، الصيانة الخفيفة الطارئة، إيجارات النقل، مواد ومتطلبات الامتحانات”.