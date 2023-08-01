ضبط 39 شخصا في الزاوية بتهم القتل والخطف والحرابة

أعلن مكتب النائب العام اليوم الثلاثاء ضبط 39 شخصا في مدينة الزاوية ومحيطها متهمين بالقتل والخطف والحرابة.

وأكد مكتب النائب العام عبر مكتبه الإعلامي أن الضابطة القضائية أنجزت جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة؛ وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الماسة بحق الإنسان في: الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ في مدينة الزاوية؛ وَمُحِيطِهَا.

وأضاف مكتب النائب العام أنه إلحاقاً بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أَفْرَطَوا في ارتكاب الأفعال المجرمة، وأمِنوا الملاحقة طيلة السنوات الماضية؛ فقد تمكن مأمورو الضبط القضائي من إنفاذ أوامر الضبط الصادرة في مواجهة تسعة وثلاثين شخصاً تكررت منهم أفعال: القتل؛ والخطف؛ والحرابة، في أوقات تَنِمُّ عَنِ اِنْحِرَافٍ يجب رده.