الحويج يصدر قرارًا بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم

العنوان

أصدر وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قرارًا بشأن تنظيم استيراد السلع وتقرير حكم.

ونص القرار على إلزام كافة الشركات الاستيرادية بجميع أنوعها وأنشطتها بوضع البيانات وبيانات المنتج المورد من الشركة على الغلاف الخارجي والعبوات الداخلية للسلعة المستوردة.

وشدد قرار الحويج على الشركات ضرورة وضع اسم المنتج أسم المصنع وعنوانه وعلامته التجارية، بلد المـنشأ الحجم بالوحدات الدولية.

وأكد القرار كذلك على قائمة المكونات للمنتج تاريخ الإنتاج والصلاحية باليوم والشهر والسنة، ورقم الهـوية الـدولية الاسم التجاري للشركة المستوردة.

ونص القرار على ضرورة وضع رقم القيد بالسجل التجاري للشركة المستوردة، عنوان الشركة المستوردة أي بيانات تحذيرية أو تنبيهات صادرة عن السلطات الصحية أو الاقتصادية تجاه السلع الموردة بالخصوص

وأوضح قرار وزير الاقتصاد على أنه لابد على الشركات وضع أي بيـانات أخـ رى منصوص عليها في التشريعات النافذة.

ونص القرار في مادته الثانية على ضرورة أن تكون بيانات الشركة مكتوبة على الغلاف والمنتج المستورد بشكل واضح وملائم يسهل قراءتها وباللغة العربية.

وطالب وزير الاقتصاد بحسب القرار شركات التفتيش والمطابقة الالتزام بأحكام هذا القرار عند قيامها بالتفتيش على السلع ، وتمنع أي سلعة من الدخول الى الأراضي الليبية في حالة مخالفتها لهذا القرار .

وكلف قرار الحويج جهاز الحرس البلدي والأجهزة الضبطية على اختلافها ، بضبط السلع والمنتجات المخالفة لأحكام هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

وشدد الحويج على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من 01 أكتوبر / 2023م ، وعلى المخاطبين بأحكامه وضعه موضع التنفيذ .