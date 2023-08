وزارة التعليم توصي بمراعاة الطلبة وأسرهم مع قرب بدء موعد العام الدراسي المقبل

أوصت وزارة التربية والتعليم بتمكين كل من هم في سنّ المدارس من الدراسة سواء الليبيين أو العرب المقيمين وفقا للقوانين واللوائح وانتظامهم بالفصول الدراسية وعدم التهاون في الحضور والغياب.

ودعت الوزراة في تعميم لمراقبي التعليم في المدن والمناطق بتوصية مديري المدارس إلى تحديد الطاقة الاستعابية للفصول الدراسية من التلاميذ وفقا للإمكانيات المتاحة للمدرسة وعدم التقيد بسقف محدد لعدد التلاميذ؛ نظرا لما تعانيه بعض المراقبات من كثافة سكانية عالية.

وشددت الوزارة على ضرورة تكليف معلمين تربويين متخصصين وأكفاء لتدريس التلاميذ وخاصة تلاميذ الحلقة الأولى من التعليم الأساسي وتقييدهم في الفترة الصباحية لمن لديهم القدرة على استيعابهم.

وأوصت الوزارة في رسالتها بمراعاة حالة أولياء الأمور الاقتصادية وعدم المبالغة في مطالبتهم بالكماليات من المستلزمات الدراسية، منوهة إلى عدم المغالاة في الزي المدرسي والتقيد بزي يتسم بالبساطة والأناقة.

وعن أسئلة الامتحانات والاختبارات طالبت الوزارة بمراعاة الفروق الفردية بين التلاميذ والطلاب واستثمار العقل من حفظ وفهم وتطبيق وتحليل ولا يقتصر على التدريب والحفظ فقط.

ونبهت الوزارة أيضا إلى ضرورة استكمال المقررات الدراسية وفقا لتقسيم الدروس الورادة من مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية وفقا للعام الدراسي 2023 – 2024 .

كما شددت الوزارة على المعلمين بعدم استخدام الأساليب العنيفة والمؤذية جسديا ونفسيا والاقتصار على العقاب المعنوي بالأساليب التربوية التي تحفظ كرامة التلميذ والطالب.

ومنعت الوزارة إقامة الدورات المنهجية بالمدارس إلا وفقا للوائح التعليمية المعمول بها والمعتمدة من وزارة التعليم، مع التنويه على المحافظة على الحصص المخصصة للنشاط المدرسي وعدم استغلالها للمواد الأساسية الأخرى.

المصدر: وزارة التربية والتعليم “تعميم”

