النائب العام : 39 شخص عدد المطلوبين المضبوطين من مدينة الزاوية

الوطن| متابعات

اعلن مكتب النائب العام في الحكومة الليبية ان الضابطة القضائية أنجزت جزْءًا آخر من التدابير القضائية الرامية إلى مجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات الماسة بحق الإنسان في: الحياة؛ والحرية؛ وسلامة البدن؛ في مدينة الزاوية؛ وَمُحِيطِهَا.

وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك ” إلحاقاً بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أَفْرَطَوا في ارتكاب الأفعال المجرمة، وأمِنوا الملاحقة طيلة السنوات الماضية فقد تمكن مأمورو الضبط القضائي من إنفاذ أوامر الضبط الصادرة في مواجهة تسعة وثلاثين شخصاً تكررت منهم أفعال: القتل؛ والخطف؛ والحرابة، في أوقات تَنِمُّ عَنِ اِنْحِرَافٍ يجب رده.”