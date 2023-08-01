بن شرادة: باتيلي يطعن في أي اتفاق يصل له الليبيون

أكد عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، أن المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي يعمل على إرباك المشهد السياسي في ليبيا بحديثه عن ضرورة إشراك كل المواطنين الليبيين في الاتفاق، مشددا على أن مجلسي النواب والدولة يمثلان كل الشعب الليبي بما فيها الأطراف المسلحة.

وقال بن شرادة، في تصريحات صحفية: “باتيلي يطعن في أي اتفاق ليبي يصل له الليبيون ويعمل على التقليل من شأنه، والنواب والدولة ماضيان في خارطة الطريق لإجراء الانتخابات، والمجلسين ماضيان في تحقيق التوافق الكامل ومستمران في خارطة الطريق، ولن يأخذا تصريحات باتيلي في الاعتبار”.

وأضاف “تصريحات باتيلي بأن خارطة الطريق هي لتقاسم السلطة بين النواب والدولة كلام مغلوط، فلجنة 6+6 أقرت قانون انتخابات لا يقصي أي طرف أو مواطن ليبي، والملف الليبي مُعقد وباثيلي لا يستطيع الخروج عما تريده الأطراف الدولية المتصارعة على الساحة الليبية، فالدول الخمس الكبار لاسيما روسيا والولايات المتحدة لديها خلافات حادة في الملف الليبي”.

وتابع “الخلافات الدولية بشأن ليبيا تدفع باتيلي للضرب بأي اتفاق بين الليبيين، وليبيا لا تريد مصالحة بل تريد بناء دولة والمصالحة تأتي لاحقًا لكن أولا يجب أن نبني مؤسسات الدولة، وهو ما تم الاتفاق عليه من خلال خارطة الطريق التي أقرها النواب والدولة، التي تسعى لتشكيل حكومة جديدة وإجراء انتخابات لكن باتيلي ضرب هذا الاتفاق في مقتل ولم يعترف به”.

واستطرد “لا يوجد اتفاق كامل بين كل الأطراف السياسية حتى في أكثر الدول ديمقراطية في العالم، وحديث بانيلي عن ضرورة اتفاق كل الليبيين غير واقعي، وهو فقط ينفذ ما تطلبه الدول المتحكمة بالملف الليبي، فالدول المتحكمة بالملف الليبي تتنافس فيما بينها على ليبيا وليس لديها رؤية موحدة بل خلافات عميقة، والدول المتحكمة بالملف الليبي كونها مختلفة حول ليبيا، فإنها تعمل على إفشال أي اتفاق سياسي تصل له الأطراف الليبية ولا تريد استقرار ليبيا”.