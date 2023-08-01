شركة الكهرباء: أعمال صيانة في حي الأندلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم الثلاثاء إجراء أعمال صيانة في دائرة توزيع حي الأندلس بالعاصمة طرابلس.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” قيام الفرق الفنية التابعة لدائرة توزيع حي الأندلس شملت صيانة كابل ضغط عالي حجم 240 على خط محطة ميدليك الشركة، كما شملت صيانة كابل ضغط منخفض حجم ( 95 ) معطوب مسافة ( 17) متر .

وأشارت الشركة قيام فرقة الكوابل بدائرة توزيع حي الأندلس بإجراء أعمال صيانة على كابل ضغط منخفض حجم 240 ملم من محطة الكرامة الي صندوق التوزيع، بعد تعرضه لعطب نتيجة أعمال حفريات.