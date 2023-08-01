النائب العام: ضبط 39 مطلوبًا في قضايا مختلفة بمدينة الزاوية

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أكد النائب العام اليوم الثلاثاء، أن عدد المطلوبين المضبوطين في مدينة الزاوية إلى 39 شخصًا بينهم مرتكبي جرائم إزهاق الأرواح والخطف.

واضاف النائب العام أن هؤلاء المضبوطين مطلوبين منذ سنوات و تمكنوا طيلة هذه المدة من الإفلات قبل الإطاحة بهم وتوقيفهم .

ولفت النائب العام إلى أن بعض هؤلاء المضبوطين لديهم 14 محضر و قضية و ألحقوا ضررًا كبيرًا بعدد من المواطنين.

وأفاد النائب العام أن ضبط المطلوبين يأتي إلحاقاً بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أَفْرَطَوا في ارتكاب الأفعال المجرمة، وأمِنوا الملاحقة طيلة السنوات الماضية.