حسين الطاهر عيسى: جهود تنويع اقتصاد ليبيا تكتسب وتيرة في مجالات مختلفة

ليبيا – أجرت “مجموعة أكسفورد للأعمال” البريطانية مقابلة إعلامية مع الرئيس التنفيذي لمجموعة “الإعطاء المميز” القابضة في ليبيا حسين محمد الطاهر عيسى.

عيسى قال خلال المقابلة التي تابعتها وترجمتها صحيفة المرصد إن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصـاد الليبي بعيدًا عن الاعتماد على النفط ذات وتيرة مرتفعة ما أدى إلى ظهور فرص عبر مجموعة واسعة من القطاعات التي تشمل البنية التحتية واللوجستيات والتصنيع والتكنولوجيا.

وتابع عيسى بالقول:” إن موقع ليبيا الجيوستراتيجي على البحر الأبيض المتوسط يعني أن البلاد في وضع جيد لنحت مكانتها بصفتها مركزًا لإعادة الشحن مع مواقع رئيسية مثل مدينة مصراتة الجاهزة للتنمية عبر منطقتها الحرة اللاعبة لدور بوابة إلى القارة الإفريقية”.

وأضاف :” مصراتة ثالث أكبر مدينة في ليبيا وهي بمينائها البحري جاذبة من الناحية اللوجستية وللاستثمار هناك رؤية للتوسع في شحنات الترانزيت التي تذهب إلى إفريقيا ويمكن أن توفر ليبيا مركزًا للمزيد من الفرص لإعادة الشحن من وإلى أوروبا”.

وقال عيسى: “إن “الفلك المشحون” وهي واحدة من شركات مجموعة “الإعطاء المميز” القابضة تركز على عمليات تعزيز الشحن البحري إلى إفريقيا بعد أن أقامت شراكات مع العديد من وكالات دولية بهدف توسيع عملياتها داخل المنطقة في هذا القطاع”.

وتابع :” الدور الرئيسي المخصص لمطار مدينة مصراتة الجديد هو تعزيز الاتصال فشركة الطيران “ميد سكاي” التابعة للمجموعة خططت لتنظيم رحلات منتظمة بين المراكز الإفريقية وأوروبا عبر المدينة ما يوفر فرصًا استثمارية لسفر الركاب والشحن الجوي بعد أن تم تدمير مطار طرابلس خلال الثورة”.

وأضاف :” معنويات رجال أعمال مصراتة قوية في ظل ثقة الزبائن العالية بعد أن نظمت شركة “دروب ليبيا” التابعة لنا في وقت سابق من هذا العام واحدة من أكبر صالات العرض في العالم لمنتجات “هيونداي” بوصف الشركة الوكيل الحصري للأخيرة وعديد الماركات العالمية الأخرى”.

وتحدث عيسى عن قطاع التصنيع المتنامي وارتفاع الطلب على مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية التي لازال غالبيتها مستوردًا ما مهد الطريق لتوسع كبير، مضيفًا بالقول:”هناك ثورة تحدث في الصناعات ولدينا بعض القطاعات التي لم تنتج أي شيء محليًا ما يعني أن فرصة الاستثمار كبيرة”.

ووفقًا لعيسى تعمل شركة “الجيد” بالفعل على تشغيل العديد من خطوط إنتاج المواد الغذائية في مجمع صناعي ضخم قيد التطوير ما يمكنها من خدمة السوق المحلي والتصدير إلى البلدان الإفريقية الرئيسية، واصفًا قطاع الطاقة المتجددة بمجال آخر من مجالات الاقتصاد ذات إمكانات النمو الهائلة.

وأشار عيسى إلى أن مجموعة “إنارة” المحلية للطاقة الشمسية تعمل فعليًا على تطوير هذا المجال المهم القابل لأن يكون أساسيًا في معالجة النقص المحلي في الكهرباء وتوفير الطاقة للدول المجاور فالتكنولوجيا رائدة الطريق من حيث الإمكانات للمستثمرين الدوليين مع إعطاء جانبها المالي فرصة ناضجة للنمو.

وقال :”إن الطلب من السوق على التكنولوجيا واضح فالتسوق يعتمد كله على النقد والاقتصاد نقدي ولذلك أعتقد أن هناك فرصة يمكن للناس من خلالها أن يجدوا فيها حلًا أفضل في وقت تم فيه تسجيل تقدم في توفير حلول الدفع الإلكتروني من قبل شركتي “العبور” و”دينارك” ومصرف الجمهورية”.

بدوره قال “مارك أندريه دي بلوا” مسؤول المحتوى الفيديوي في “مجموعة أكسفورد للأعمال” البريطانية:” المقابلة مع عيسى تشير إلى تنامي الوعي بين المستثمرين بشأن دخول ليبيا لمرحلة جديدة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ورسمها خطًا في ظل فترة من عدم الاستقرار.”

وتابع “دي بلوا” قائلاً:”يحرص قادة الأعمال على عرض ثروة فرص ناشئة في ليبيا حيث تتخذ الدولة خطوات لتنويع اقتصادها بعيدًا عن النفط مع رغبتهم في المضي قدمًا وحشد دعم المستثمرين في هذه المرحلة الانتقالية الرئيسية فإمكانات البلاد متاح عرضها أمام المستثمرين للدخول إلى هذا السوق المهم في شمال إفريقيا”.

ترجمة المرصد – خاص