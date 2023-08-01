“الفضيل” يطلع على سير العمل في مختلف الإدارات بديوان مجلس النواب

الوطن/متابعات

عقد رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله الفضيل، اجتماعاً دورياً بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي بمُدراء الإدارات والمكاتب بالديوان .

واطلع رئيس ديوان المجلس خلال الاجتماع على سير العمل في مختلف الإدارات والمكاتب والمشاكل والصعوبات التي تواجه سيرالعمل،وعلى تنفيذ الخطط والبرامج الموضوعة للنصف الأول من العام الجاري والخطط والبرامج للنصف الثاني للعام 2023.م.

وأكد على أهمية دور الموظف في تطوير ورفع مستوى أداء العمل ، مشيرًا إلى ضرورة استهداف جميع الموظفين ببرامج التدريب والتطويرمن خلال مكتب التدريب والتطوير بالديوان للوصول إلى أفضل مستويات الأداء لجميع العاملين بالديوان.

وشدد على الالتزام الكامل باللوائح والقوانين لتنظيم سير العمل، مثنياً على الموظفين الملتزمين والمميزين في أداء أعمالهم المكلفين بها.

وفي ختام الاجتماع كرم الفضيل مدير مكتب المتابعة وضمان الجودة السابق يوسف الحاسي، تقديراً لجهده طيلة فترة عمله، حيث كانمثالاً يحتذى به في الإلتزام والاجتهاد والتفاني في العمل.