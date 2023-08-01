الطب العسكري يبحث التعاون مع الدفاع الفرنسي

بحث مدير عام جهاز الطب العسكري بوزارة الدفاع إبراهيم الرايس، مع ملحق الدفاع الفرنسي لدى ليبيا، سبل تعزيز التعاون بما يضمن استفادة الجهاز من الخبرات الفرنسية في مجالات الطب العسكري.

وبحسب منصة “حكومتنا” أكد مدير عام الجهاز، أهمية توطيد العلاقات وتعزيز التعاون مع الجانب الفرنسي لاستثمار خبراته، وتوطين العلاج في الداخل لجرحى القطاع العسكري في مختلف مناطق البلاد.

كما استعرض اللقاء الاستعدادات لزيارة وفد فرنسي مطلع سبتمبر المقبل للجهاز ومراكزه الطبية، بهدف متابعة المستشفيات والمراكز المستهدفة عبر جولة ميدانية في المرافق الصحية.