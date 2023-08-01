مؤسسة النفط: نتائج مشجعة بعد حفر أول بئر استكشافية في القطع التابعة لشركة سرت

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تحقيق نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية J3-NC101 على عمق 7833 قدم وهي أول بئر استكشافية في القطع التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط عبر مكتبها الإعلامي أن معدل التدفق المحقق بلغ 560 برميل نفط يومياً من طبقة الميمونيات من خلال خانق حجم 24/64 وأضافت المؤسسة أنه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير.

وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الخطوات والنتائج التي تم تحقيقها تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام كما تمكنت الشركة من إنهاء أعمال حفر البئر التطويرية C347-6 بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا (Natural Flow) بمعدل 1100 برميل نفط يومياً من طبقة زلطن المسامية على عمق 5794 قدم من خلال خانق حجم 32/64.