بلدية بنغازي تؤكد استمرار أعمال إنشاء عدد خمسة جسور في المدينة

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أكدت بلدية بنغازي استمرار أعمال إنشاء خمسة جُسور في المدينة بهدف خدمة المواطنين وتخفيف الإزدحام وتسهيل حركة المُرور داخل.

وأضافت البلدية أن الجسور تحت التنفيذ هي جسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق الهواري “جسر المديرية”، وجسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق العُروب “جسر الجامعة “.

وذكرت بلدية بنغازي أن من ضمن الجسور تحت التنفيذ جسر تقاطع الطريق الدائري الخامس مع امتداد شارع الوحدة العربية “جسر امتداد شارع 20”.

وأفادت البلدية أن من ضمن الجسور كذلك جسر تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار “جسر المساكن”، وجسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق المطار “جسر الليثي”.