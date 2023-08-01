الشح: باتيلي تصريحاته غير مسبوقة ولهجته غير معتادة.. والاعتماد على الأجسام الموجودة سراب

ليبيا – رأى المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح، أن الاعتماد على الأجسام الموجودة سراب، مشيراً إلى أن عبد الله باتيلي لأول مرة يصرح بأن كل هذه الألاعيب الغرض منها تقاسم الكعكة ومحاولة البقاء في المشهد السياسي وإضاعة الفرصة على الليبيين لتجديد شرعية حقيقة.

الشح قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوار الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا الأحد وتابعته صحيفة المرصد إن باتيلي تصريحاته غير مسبوقة ولهجته غير معتادة، متمنياً أن يتبع التصريح أفعال وأن يكون هناك مساعي دولية ومن البعثة لمسار سياسي يفضي لانتخابات.

وأضاف: “بيان الدول الخمسة الداعمة لباتيلي قالها إن ما يقوم به المشري وعقيلة لن ينال مباركة واعتراف دولي. ننتظر ما يطرحه المبعوث والإجراءات والخطوات التي يقوم بها ونلاحظ أنه لم يتكلم بهذه الوضوح والحدية من قبل، وهذا يضع علامات استفهام أنه وصل لطريق مسدود مع الجسمين والمحاولات التي بذلها في السابق”.

واعتبر أن الجميع يدرك بأن هناك من يحرك المجلسين وأي تقاسم بين المجلسين لا يملكان البت فيه بشكل نهائي إلا بعد الرجوع لمرجعيتهما في الشرق والغرب.

كما استطرد خلال حديثة: “الدبيبة وهو أحد المستفيدين من الأزمة ورأينا اليوم بوجناح خرج يغازل صدام حفتر وأنه رجل خلوق وذو سمعة جيدة وتناسى كل مآسي الليبيين! وأنه انسان جيد وهذه دغدغه واتهم كل من ينتقد الاطراف ويهاجمها انهم يدفع لهم النقود”.

وأشار إلى أن بيان ما يسمى مجلس النواب جاء رداً على بيان عبد الله باتيلي بعد ما أعلنوه لخارطة طريق لتشكيل حكومة جديدة بالاتفاق مع خالد المشري واشتطوا غضباً بعد أن رأوا أن هناك بيان داعم من الدول الخمسة وشعروا أنه بدأ سحب البساط من تحت أرجلهم وهذا ما كان سيحدث في فبراير الماضي لكن بعد مهلة باتيلي تنفسوا الصعداء.

وتابع: “بيان البعثة أول أمس على ما تم في بنغازي كان واضح أنه مهما أخرجتم من قرارات وخارطة طريق لن تقبل وستنتهي نهاية تشكيل باشاآغا ولن تصل لمبتغاكم واستفزهم البيان لذلك أصدروا بياناتهم المعتادة التي لا تسمن ولا تغني من جوع دليل على خوفهم وانتهاء مناوراتهم. باتيلي لم يعلن عن مسارات عملية يقوم بها بعد وبيانه خلال اليومين الماضيين والدول الخمس واستنجد عقيلة جماعته بالخارجية المصرية ومحاولة مطالبة المجتمع الدولي اعطائهم فرصة أخرى كله دليل على أن هناك جدية وتواريخ”.

الشح رأى أن كل القوى المسلحة المنتشرة في ربوع البلاد مستفيدة من انتهاء شرعية الأجسام الهشة وعندما تكون هناك شرعية جديدة مهما كانت قوة هذه القوة المسلحة فإنها تحتاج لغطاء سياسي ولا تستطيع أن تشكك في شرعية الجسم السياسي ومقاومة القرارات حتى لو كان لها نفوذ على بعض الأشخاص لكن هناك جسم جديد ودماء جديدة أكثر تأهيلاً ليخرج بالبلاد من هذا الانقسام.

وبيّن أن الكلام عن تشكيل حكومة جديدة عن طريق المشري وعقيلة مختلف وما يتكلم عنه باتيلي “بكج كامل” هو تشكيل حكومة مصغرة والإشراف على انتخابات.

وأفاد أن الصدام بين البعثة الأممية ومجلسي النواب أو الدولة بشأن تغيير رئيس البعثة بدأ بالفعل وجرى في السابق هم يقاوموا في مقاومة بقاء أن يكونوا أم لا ومن الطبيعي أن يعلوا صوتهم ويهددون ويصدرون البيانات وهذا متوقع وسيحصل ومن غير المستغرب ايجاد عقيلة في طرابلس بحسب قوله.

ولفت في الختام إلى أنه بانتظار اكمال الخطوة التي قام بها باتيلي، فالمطلوب منه أن يضع خرائط وإجراءات ويساعد الليبيين بالوصول لهدفهم وهو إزاحة الطغمة الفاسدة عن صدور الليبيين.