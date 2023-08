أصدر مأمور الضبط القضائي أوامر ضبط ضد 39 شخصا تكررت منهم أفعال بينها القتل والحرابة والخطف في مدينة الزاوية ومحيطها.

وقال مكتب النائب العام في منشور له إن الضابطة القضائية أنجزت تدابير رامية إلى مجابهة نشاط جماعات الجريمة المنظمة في المدينة إلى جانب ملاحقة مرتكبي الانتهاكات التي تمس حق الإنسان في الحياة والحرية وسلامة البدن.

وأضاف المكتب أن أوامر الضبط جاءت إلحاقا بإجراء أوامر سلطة التحقيق القاضية بضبط وإحضار من أفرطوا في ارتكاب الأفعال المجرمة وأمنِو الملاحقة طيلة السنوات الماضية.

وتنوعت الجرائم وفقا لقوائم نشرها مكتب النائب العام بين قتل وإيذاء جسيم و تهديد ضد النفس بطلب الأموال إلى جانب الشروع في السرقة وعمليات السطو المسلح وتنظيم عمليات هجرة وانتهاك حرمات المنازل.

المصدر: مكتب النائب العام

The post أوامر قبض بحق 39 متهما بأفعال إجرامية متكررة في الزاوية appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار