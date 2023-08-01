“الضاوي” يتابع مع “جهاز الحرس البلدي”سير العمل بفروع الجهاز والتحديات التي تواجهه

الوطن| رصد

تابع وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، مع رئيس جهاز الحرس البلدي سير العمل بفروع الجهاز، ومناقشة المشاكل والصعوبات التي تعترض تنفيذ خطط العمل ومحاولة معالجتها وتذليلها.

استمع الضاوي إلى مداخلات وملاحظات مدراء الفروع والصعوبات التي تواجههم، من حيث عدم توفر الامكانيات مثل الآليات والقيافة المناسبة والاعاشة، وحاجة أغلب مقار فروع ومراكز الحرس البلدي إلى صيانة عاجلة.

وأثنى على جهود منتسبي جهاز الحرس البلدي، في سبيل حماية المواطن والمحافظة على سلامة أمنه الغذائي والبيئي والصحي، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ التشريعات الصحية والبيئية والغذائية والتجارية بما يضمن الحفاظ على سلامة المواطن وتوفير البيئة الصحية الخالية من التلوث الغذائي والبيئي.

وأكد الضاوي على أهمية دور جهاز الحرس البلدي بإعتباره صمام الأمان الاول خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها بلادنا.

وأوضح أن الحكومة الليبية، تولي اهتماماً كبيراً بجهاز الحرس البلدي، وذلك انطلاقاً من دوره الهام في ضبط الشارع العام والعمل على نظافته من كافة مظاهر التلوث الصحي والغذائي والبيئي والبصري.

وأضاف الضاوي أن الحكومة الليبية تتعهد بتوفير الامكانيات المادية التي يحتاجها الجهاز، حتى يتمكن من تنفيذ مهامه بكل مسؤولية، من حيث توفير الآليات أو توريد الزي الرسمي وكذلك صيانة مقار فروع ومراكز الحرس البلدي التي تحتاج الى صيانة.

وأشار إلى أن وزارة الحكم المحلي الليبية قامت باعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز الحرس البلدي وفق ما تم عرضه من قبل رئاسة الجهاز بمايتوافق وقانون إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي.

وأوضح الضاوي أن الوزارة أصدرت قرار بتحديد قيمة المخالفات التي أجاز قانون إعادة تنظيم جهاز الحرس البلدي التصالح فيها، وبذلك عالجت الفراغ التشريعي الذي كان محل مطالبة متكررة منذ سنوات من الجهات القضائية والضبطية ومن الجهازنفسه.

وأفاد أن الوزارة تعمل على دراسة مشروع قانون جديد للجهاز سيتم خلاله معالجة العديد من الاجراءات وسد الثغرات والنقص في القانون الحالي، مضيفاً أنه سيتضمن العديد من المزايا والضمانات لمنتسبي الجهاز، وذلك بهدف توفير بيئة العمل المناسبة لهم.

وقد أعرب منتسبي الجهاز عن شكرهم لما قدمته وتقدمه وزارة الحكم المحلي الليبية، وتعهدوا ببذل قصار جهدهم لتنفيذ واجباتهم الوظيفية والمهنية بكل جد ومسؤولية.

وضم الاجتماع مدراء فروع جهاز الحرس البلدي بالمنطقة الشرقية، و معاون مدير إدارة الدعم والدوريات بالمنطقة الشرقية.