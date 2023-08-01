مؤسسة النفط: معدلات الإنتاج سترتفع بعد نجاح شركة سرت في حفر أول بئر استكشافية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، نجاح شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، في حفر أول بئر استكشافية، مشيرة إلى تمكن الشركة من إنهاء حفر البئر التطويرية في القطع التابعة للشركة، بحوض مرزق وحقل زلطن.

وقال بيان صادر عن المؤسسة: “ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط لرفع معدلات الإنتاج.. شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تنجح في حفر أول بئر استكشافية وإنهاء حفر البئر التطويرية في القطع التابعة للشركة بحوض مرزق وحقل زلطن”.

وأضافت بيان آخر “في أول بئر استكشافية في القطع التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز تم تحقيق نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية J3-NC101 على عمق 7833 قدم، وقد بلغ معدل التدفق المحقق 560 برميل نفط يومياً من طبقة الميمونيات من خلال خانق حجم 24/64”.

وأضاف البيان “من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير، ويشار إلى أن هذه الخطوات والنتائج التي تم تحقيقها تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام”.

وتابع “تمكنت الشركة من إنهاء أعمال حفر البئر التطويرية C347-6 بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا (Natural Flow) بمعدل 1100 برميل نفط يومياً من طبقة زلطن المسامية على عمق 5794 قدم من خلال خانق حجم 32/64”.

واستطرد “يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالشكر والتقدير إلى العاملين بشركة سرت الذين لا يدخرون جهداً في سبيل رفع معدلات الإنتاج والوصول إلى هذه النتائج المبشرة التي ستسهم في النهوض بالاقتصاد الوطني”.