قوة المهام الخاصة مصراتة تضبط متهما في قضية خطف واعتداء بالضرب على مواطن

العنوان

أكدت قوة المهام الأمنية الخاصة مصراتة القبض على متهم في قضية خطف واعتداء بالضرب على مواطن.

وأوضحت القوة إن عملية القبض تمت عقب ورود برقية من مركز شرطة الغيران ضد المدعو (ع_م_ا) المتهم في قضية خطف واعتداء بالضرب على مواطن”.

وأفادت قوة المهام الخاصة أنه على إثر ذلك قامت فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية بالبحث والتحري عن المتهم والأماكن التي يتواجد فيها داخل مدينة مصراتة تمهيدًا لضبط.

وذكرت أن فرقة القبض التابعة للقوة قامت يوم أمس الإتنين بإلقاء القبض على المعني وتم جلبه إلى مقر قوة المهام الأمنية تمهيدًا لتسليمه إلى الجهات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية حياله.