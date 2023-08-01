الأبلق: لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل الظروف الحالية

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن المشكلة الليبية معقدة ومركبة والطرف الدولي يعيق المسار الانتخابي في ليبيا، مشيراً إلى أن الأطراف الدولية الداعمة لعدد من الأطراف المحلية والتدخل في السلطات داخل ليبيا وخاصة التدخل في 2011 الناتو بمساعدة الثوار للقضاء على القذافي تركت ليبيا في مهب الريح.

الأبلق اعتقد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد الأحد أن الأطراف الدولية لا تريد للبلاد أن تخرج لبر الأمان وأول العرقلة هي تصريحات المسؤولين والاختيارات التي تتحدث عن انتخابات رئاسية وتشريعية، مؤكداً أنه لا يمكن اجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في ظل الظروف الحالية.

وعن امكانية تجاوز المبعوث الأممي عبد الله باتيلي مجلسي النواب والدولة وطرح خارطة طريق دونهم، أشار إلى أنه يمكن للبعثة ذلك كما قام به باتيلي في فبراير الماضي عندما أعلن عن تشكيل لجنة رفيعة المستوى.

ولفت إلى أن لجنة الـ 75 كانت خارج إطار سلطة مجلسي النواب والدولة وتم اختيار ممثلين عن المجلسين عن طريق اختيارات من الدوائر نفسها 13 -13 والباقي تم اختياره من قبل البعثة، منوهاً إلى أنه في حال كانت البعثة صادقة وتريد العبور بالبلاد لبر الأمان ربما ستختار لجنة أخرى بالتنسيق أو بالضغط.