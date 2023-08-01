نجاح عمليات الحفر لأول بئر استكشافية تابعة إلى “شركة سرت” بحوض مرزق

الوطن| رصد

حققت شركة سرت نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية J3-NC101 على عمق 7833 قدم.

وبلغ معدل التدفق المحقق 560 برميل نفط يومياً من طبقة الميمونيات من خلال خانق حجم 24/64.

ويذكر أنه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل، إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير.

يشار إلى أن هذه الخطوات والنتائج التي تم تحقيقها تأتي ضمن الاستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة الوطنية للنفط للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام.

هذا و تمكنت الشركة من إنهاء أعمال حفر البئر التطويرية C347-6 بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا (Natural Flow) بمعدل 1100 برميل نفط يومياً من طبقة زلطن المسامية على عمق 5794 قدم من خلال خانق حجم 32/64.