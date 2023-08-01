رئيس المجلس الرئاسي يلتقي رئيس مؤسسة النفط

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات المالية، فرحات بن قدارة.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل اللجنة دون كشف مزيد من التفاصيل حول الموضوعات التي جرى مناقشتها خلال اللقاء.

وشهدت إيرادات ليبيا من النفط ارتفاعا ملحوضا من 105.5 مليار دينار ليبي (22.01 مليار دولار) في عام 2022 إلى 103.4 مليار دينار في عام 2021، وفق ما أعلنه مصرف ليبيا المركزي. وبذلك تكون إيرادات النفط الليبي في 2022، قد حققت زيادة بمقدار 440 مليون دولار مقارنة بالعام السابق له، متجاوزة حالة القوة القاهرة وإغلاقات الحقول لعدّة شهور في ظل الخلافات السياسية، بحسب موقع “الطاقة” المتخصص في أسواق الطاقة.