العرفي: تصريحات البعثة الأممية ليست للدعم بل للإملاءات السياسات ورسمها

ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، أن تصريحات البعثة الأممية ليست للدعم بل للإملاءات السياسات ورسمها، مشيراً إلى أنه بعد مخاض استمر لسنوات تم التوافق ما بين مجلسي النواب والدولة الذين هم أساس المشكلة.

العرفي أشار خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن ما يتم تداوله بشأن فتح باب الترشح من قبل مجلس النواب لتولي منصب الحكومة أمر عارٍ عن الصحة وما قام به المجلس هو ابداء الملاحظات واحالتها لمجلس الدولة.

وتابع: “المجلس قام بذلك ليتم تضمينه واحالته للجنة الـ 6 حتى تكتمل القوانين الانتخابية ونمضي لانتخابات يسودها جو من الاستقرار بعيداً عن حكومة باشاآغا أو الدبيبة أو أسامة حماد، ما رأيناه من المبعوث الأممي هو اصطفاف بجانب الدبيبة هذا لا يعقل ولن نرضى أن يشرف على الانتخابات. لا نريد أن نكون من يمتلك القوة والمال أن يحكم نريد أن نسير على أساس ديمقراطي”.

وأفاد أنه غير مرغوب بمجلسي النواب والدولة من قبل الليبيين لكن على الأقل أن يجدوا حل وحكومة ليبيا تشرف وبالتالي أنجز كل شيء والبعثة كانت تدعم وبعد اعتماد خارطة الطريق قامت البعثة على لسان باتيلي بالتصريح بأن الحل أحادي الجانب والطرف الآخر الدبيبة الذي أصبح يشكل رقم بامتلاكه اجهزة موازية وأصبح يمتلك قوة يمولها بالمال.

كما استطرد خلال حديثة: “حتى ترك الدبيبة يسرق 166 مليار في أقل من سنتين يسأل عنها لم نرى منها شيء! ذهبت لجيوب من؟ نعرف الوضع في برقة وفزان بماذا نتقاسم الكعكة؟ النفط يصدر من الموانئ والحقول ولم نرى منه شيء! رأي مجلس النواب مجتمعاً في الجلسة الأخيرة في اتجاه أن يكون رئيس حكومة مستقل ويشكل حكومة وليس لديه مهام بل الإشراف على الانتخابات لنضع جسم تنفيذي يرضى به الجميع ولكن أن نتقاسم الكعكة أي كعكة هذه؟”.

وأوضح أن ما توافق عليه مجلسي النواب والدولة بوجود المبعوث الأممي أنه لابد من تشكيل سلطة تنفيذية وأعلن عنها باتيلي، لافتاً إلى أن قوانين 6+6 قبلت على مضض وأخذ بملاحظات المفوضية وهيئة الرئاسة وما أوقف فتح باب الترشح الملاحظات التي دونت على خارطة الطريق وأولها وأهمها أنه تم تشكيل حكومة، منوهاً إلى أنه لابد من الاعتراف الدولي والتسليم والاستلام والا تكون كحكومة باشاآغا.

وشدد خلال حديثة على أن المرحلة تختلف وتم الوصول لتفاهمات واتفاقات نهائية، مضيفاً “الحكومة مصغرة وحكومة باشاآغا يفترض أنها تكونت من 16 حقيبة ولا نعرف كيف وصلت لـ 25 حقيبة وكذلك حكومة الدبيبة، التوسعة لأجل الارضاءات أم ماذا؟”.

واختتم بالقول: “بيان أعضاء مجلس النواب لم يمر على تشكيل حكومة بل قلت إن نقطة الخلاف هي ما الضامن ان تدخل الحكومة، قبل تشكيلها والزج بأي رئيس حكومة يكون صورة وبالتالي نبحث عن ضمانات دولية”.