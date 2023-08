نجاح تجارب في بئرين بقدرة إنتاجية تبلغ 1700 برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط نجاح عمليات الحفر لأول بئر استكشافية تابعة لشركة سرت إلى جانب الانتهاء من أخرى بحقل زلطن النفطي.

وقالت المؤسسة في منشور عبر صفحتها إن نتائج الحفر للبئر “j3-nc101” كانت إيجابية وقد بلغ معدل التدفق المحقق منها حوالي 560 برميل نفط يوميا متوقعة أن يرتفع معدل الإنتاج عند استبدال المضخات ذات المعدل المنخفض إلى أخرى ذات تدفق كبير.

وعن بئر “زلطن” أكدت المؤسسة الانتهاء من أعمال حفر البئر التطويرية C347- 6 والذي حقق معدل تدفق طبيعي بلغ 1100 برميل نفط يوميا وعلى عمق 5794 قدما.

وتأتي هذه الخطوة وفق المؤسسة ضمن الإستراتيجية التي تنتهجها المؤسسة للرفع من معدلات إنتاج النفط الخام.

وكانت شركة “تاتنفت” الروسية قد أعلنت هي الأخرى حفرها آبارا استكشافية في ليبيا وحصولها على نتائج جيدة، معلنة دخولها في مرحلة التطوير التجريبي حال نجاح حسابات التكلفة.

المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط

