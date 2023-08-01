ليبيا.. رئيس أركان حكومة الوحدة يبحث تطوير منظومات الاتصال العسكرية

بحث رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية، الفريق أول ركن محمد الحداد، سبل تطوير منظومات وشبكات الاتصال ونقل البيانات بين الوحدات العسكرية.

وجاء ذلك خلال لقائه، أمس الإثنين، اللجنة المكلفة منه بمشروع الشبكة الحكومية الآمنة لتبادل البيانات، مع اللجنة التي كلفها بدراسته.

وحسب بيان رئاسة الأركان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء، تناول الاجتماع سبل إنجاح المشروع، وذلك في إطار مساعي مواكبة العصر، والرقي بالجيش الليبي في مجال الرقمنة، وصولاً إلى الحوكمة الإلكترونية.

وفي 22 يوليو الماضي، حث النائب العام المستشار الصديق الصور الهيئات القضائية على الوعي الكامل بالغاية من إنشاء مشروع التحول الرقمي، ومضاعفة الجهود لأرشفة الأوراق القضائية كلها؛ حتى تتلافى الهيئة أي واقعة مستقبلية ينجم عنها فقد الأوراق القضائية قبل رقمنتها.

وجاءت الدعوة إثر الحريق الذي أتى على مكتبين مخصصين لبعض الوثائق القضائية المطروحة أمام دائرتي نظر الجنح والمخالفات المرتكبة في نطاق اختصاص محكمة باب بن غشير الجزئية.