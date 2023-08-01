بالصور.. الطرابلسي يرسل قوة أمنية ضخمة إلى غدامس.. والسبب

وجه وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، عماد الطرابلسي، قوة مُشكلة من بعض الأجهزة والإدارات الأمنية، إلى غدامس، لتأمين اجتماع حكومة الدبيبة مُنتهية الصلاحية، المزمع عقده في المدينة.

وبحسب وسائل اعلام محلية فإن إرسال القوة الأمنية، يأتي بعد منع اللواء أسامة الجويلي، قوة عسكرية تابعة لحكومة الدبيبة، تأمين الأخير ووزرائه للوصول إلى غدامس عبر الجبل الغربي.

وكانت قوات تابعة لأسامة جويلي، قد أغلقت طريق العزيزية في #طرابلس، بالسواتر الترابية، يوم الأحد الماضي، لمنع مرور الدبيبة ووزرائه.

على ذات الصعيد، أعلن المجلس العسكري الزنتان التابع لـ جويلي، أعلن جاهزيته للتصدي لأي محاولة وصفها بـ”غير المسؤولة”، وقد تؤدي لنسف جهود التهدئة بالمدينة، وحذر جميع الأطراف السياسية من زعزعة الأمن.