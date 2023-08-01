عبد المولى: هم باتيلي الوحيد أصبح في بقاء الدبيبة ومعارضة أي توافق ليبي ليبي

ليبيا – اتهم عضو مجلس النواب عبدالنبي عبدالمولى المبعوث الأممى إلى ليبيا عبدالله باتيلي بمعارضة التوافق السياسي الحاصل بين الأطراف الليبية على الرغم من حديثه عن أهمية خلق توافق سياسي بين الأطراف السياسية.

عبد المولى وفي تصريح خاص لمنصة “أبعاد”، قال إن هم باتيلي الوحيد أصبح في بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال عبدالحميد الدبيبة ومعارضة أي توافق ليبي ليبي ينهي الأزمة في البلاد.

واعتبر عضو مجلس النواب أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي يحاول تقسيم الكعكة من خلال إنتاج سلطات من خارج البلاد، بحسب وصفه.