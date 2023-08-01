مباحثات ليبية إيطالية لدعم المشروعات وتقديم الدعم

بحث وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية، بدرالدين التومي، مع سفير إيطاليا في ليبيا، جيانلوكا ألبريني، مشروعات المؤسسات الحكومية الإيطالية المشتركة مع الوزارة، ومن بينها مشروعاً (بلديتي) و(سيام باري).

وجاء ذلك خلال لقائهما بديوان الوزارة في طرابلس، والذي تطرق إلى سبل تعزيز وتوسيع آفاق التعاون بين الجانبين في مجال الإدارة المحلية، فضلا عن المشروعات المشتركة بين البلدين، والتحديات التي تواجهها، وسبل تقديم الدعم المطلوب، وطرح الاستفسارات، لضمان استمرارية ونجاح هذه المشروعات.

ووفق بيان صادر عن وزارة الحكم المحلي، أكد التومي عمق العلاقات الليبية – الإيطالية المشتركة، منوهاً إلى تطورها على جميع المستويات في عهد حكومة الوحدة الوطنية.

وأشاد وزير الحكم المحلي، بفتح إيطاليا مجالها الجوي أمام الطيران الليبي، بعد حظر استمرار عقدا من الزمن.

وتوقع الوزير أن يفتح اللقاء آفاقا جديدة للتعاون وتبادل المصالح بين البلدين، واعتبره فرصة حقيقية لتعزيز العلاقات، وتحقيق مصالح مشتركة.

وأكد السفير الإيطالي رغبة بلاده في تطوير ودفع علاقات التعاون الثنائية بين البلدين إلى الأمام، قائلاً: الإدارة المحلية من الموضوعات المهمة التي يجب العمل عليها وتطويرها، وتبادل الخبرات بشأنها.