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“وزارة الصحة الليبية” تسير قافلة دعم طبي إلى بلدية بني وليد

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

سيّرت وزارة الصحة الليبية، قافلة دعم طبي وعلاجي إلى بلدية بني وليد، لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، وتلبية لاحتياجاتهم، وتخفيف العبء عنهم.

وتتضمن القافلة أصنافًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمشغلات، والأجهزة الطبية، فيما تتألّف من أربعة وثلاثين عنصر طبيًا وطبيًا مساعدًا، سيوزعون للعمل داخل مستشفيات كل من، بني وليد العام، الظهرة للنساء والولادة، والشمالية القروي.

هذا وستقوم القافلة بإجراء الكشوفات الطبية، والجراحات، للمترددين على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، والتعامل مع حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات، بمشاركة استشاريين وأخصائيين فى تخصصات العقم، والنساء والولادة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والصحة النفسية.

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الوطن الليبية

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