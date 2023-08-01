القيب والزني والغاوي بيحثون الاستعداد لتظاهرة شباب الجامعات 

عقدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة اجتماعا مشتركا ضم كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب” ووزير الإسكان والتعمير “أبوبكر الغاوي” ووزير الشباب “فتح الله الزني”.

وتباحث الوزراء الثلاثة حول متابعة مشاريع المرافق الجامعية وتذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ المشاريع بهذه المرافق.

كما تم خلال الاجتماع الاتفاق على تفعيل الرياضة الجامعية وإقامة تظاهرة رياضية لشباب الجامعات بشهر أكتوبر القادم، واستكمال وتهيئة هذه المرافق استعدادا لهذا الحدث الوطني لشباب الجامعات تحت إشراف وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الشباب.

وتستضيف جامعة طرابلس الحدث الوطني لشباب الجامعات بمشاركة واسعة من طلاب الجامعات والمعاهد العليا تنفيذا لمبادرة عودة الحياة للرياضة الجامعية برعاية “عبدالحميد الدبيبة”، وفق بيان الوزارة.

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