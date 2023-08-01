الصحة: تسيير قافلة دعم طبي وعلاجي لبدلدية بني وليد

سيّرت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية قافلة دعم طبي وعلاجي إلى بلدية بني وليد، لتعزيز الخدمات الطبية والعلاجية المجانية للمواطنين، وتلبيةً لاحتياجاتهم، وتخفيف العبء عنهم.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن القافلة تتضمن أصنافًا من الأدوية والمستلزمات الطبية، والمشغلات، والأجهزة الطبية، كما تتألّف القافلة الطبية من أربعة وثلاثين عنصر طبيًا وطبيًا مساعدًا، سيوزعون للعمل داخل مستشفيات (بني وليد العام، الظهرة للنساء والولادة، والشمالية القروي).

ومن المقرر أن تجري القافلة الكشوفات الطبية، والجراحات، للمترددين على العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، والتعامل مع حالات الطوارئ، وتبادل الخبرات، بمشاركة استشاريين وأخصائيين فى تخصصات (العقم، والنساء والولادة، والعظام، والأنف والأذن والحنجرة، والمسالك البولية، والصحة النفسية).