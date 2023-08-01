اوحيدة: باتيلي يمثل الأمم المتحدة المتفقة على الاستمرار في إدارة أزمة ليبيا وفق مصالحها المتباينة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن المبعوث الأممي يمثل الأمم المتحدة المتفقة على الاستمرار في إدارة أزمة بلادنا وفق مصالحها المتباينة وليس حل الأزمة.

اوحيدة وفي تصىريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف:” أن مجلس النواب تنازل عن كل شيء من أجل التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، في حين أن المبعوث الأممي يكرر عبارات بشأن ضرورة توافق الأطراف بشكل مستمر، دون مراعاة ما قام به مجلس النواب”.

وأوضح أن المبعوث الأممي تفاعل مع التعديل الدستوري الثالث عشر، وكذلك مع لجنة “6 + 6” المنبثقة عنه، لكنه ذهب بعيدا بعد صدور القوانين الانتخابية، وتماهى مع الرؤى المعرقلة لإجراء الانتخابات.

وتابع اوحيدة حديثه: “البعثة الأممية بحاجة لتوضيح الأطراف التي تقصدها، وتسميتها بشكل علني، خاصة أن مجلسي النواب والأعلى للدولة توافقا بالفعل على خارطة الطريق”.