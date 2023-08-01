اللواء “أبوزريبة” يبحث مع مدير أمن سرت خطط تحسين الأوضاع الأمنية 

الوطن|متابعات

اجتمع وزير الداخلية الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” صباح اليوم الثلاثـاء، بِمكتبه بديوان الوَزارة، مع مدير مديرية أمن سرت اللواء “مُختار أبو سبيحة”.

ونوقش خلال الاجتماع العديد من القضايا المتعلقة بتعزيز الأمن والاِستقرار، وسير العملية الأمنية في المدينة، والجهُود التي تقُوم بها المُديرية فِي حفظ الأمن.

وتضمن الاجتماع بحث الإجراءات الأمنية المتخذة حاليًا في المدينة للحد من الجرمية المُنظمة والقبض على المطلوبين، ووضع خُطط لتحسين الأوضاع الأمنية.

واستمع أبوزريبة لشروحٍ وافية من قبل مُدير الأمن حول المشاكل التي تُواجهها المُديرية ومنتسبيها، ووضع الحلول المُناسبة لهَا بِمَا يُساهم فِي نجاح العمل على أكمل وجه.

وشددّ أبوزريبة على ضرورة العمل وبذل المزيد مِن الجهد لتحقيق المهام التي كلفت بها المُديرية في الحفاظ على أمن المُواطنين واستقرار المدينة.