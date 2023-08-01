بالعون: باتيلي يقوم بعملية تضليل كبرى بهدف تأجيج الشارع ضد مجلس النواب

ليبيا – وصفت عضو مجلس النواب أسمهان بالعون،ما يقوم به المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بأنها “عملية تضليل كبرى” بهدف تأجيج الشارع ضد مجلس النواب.

بالعون وفي تصريحات خاصة لتلفزيون “المسار” ، أشارت إلى أن باتيلي يحاول وضع المستشار عقيلة صالح تحت الضغط الداخلي والوصاية الدولية.

وقالت بالعون:” باتيلي كأنه غير مدرك بأن أزمات ليبيا كانت بسبب فشل مبادرات الأمم المتحدة المتعاقبة”.

بالعون نوهت إلى أن باتيلي يخفي خطة جديدة سرية بالغة الأهمية سيقدمها قريباً لمجلس الأمن للسيطرة على ملف الانتخابات بأكمله.