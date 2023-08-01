ليبيا.. “المنفي” يبحث مع “بن قدارة” تنظيم عمل اللجنة المالية العليا

التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة طرابلس، نائب رئيس اللجنة العليا للترتيبات المالية، رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط فرحات بن قدارة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء يأتي في إطار التشاور والتنظيم المستمر لعمل اللجنة.

وكان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، عقد الأربعاء الماضي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس الاجتماع الثاني للجنة المالية العليا المشكلة بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (18) لسنة 2023.

وقد أقرت اللجنة في هذا الاجتماع لائحة العمل الداخلي الخاص بها، واستعرضت نتائج أعمال اللجان الفرعية المشكلة لغرض حصر المشكلات وعرض الحلول المتعلقة بالأبواب الأول والثاني والثالث والرابع الخاصة بالإنفاق العام.

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