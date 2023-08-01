حماد يوقع اتفاقية مع الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر

التقى رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان اسامة حماد، نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر ناتيا لولادزي، بحضور نائب رئيس الوزراء علي القطراني ووزير الدولة للشؤون التشريعية محمد بوزقية.

وشارك في اللقاء الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي، رامي الناظر ، ورئيس بعثة ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر السيد تامر رمضان.

وثمن “حماد”، خلال اللقاء الذي عقده بمقر رئاسة مجلس الوزراء، دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، في الأعمال المرتبطة بالعمل الإنساني والإغاثي، مؤكدا دعم الحكومة للجمعية العامة للهلال الأحمر، المتمثلة في صيانة مقرات الجمعية.

كما أوضح، أن الحكومة الليبية والقيادة العامة تتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين بكافة الجوانب الإنسانية وكما تنص عليه القوانين الدولية المتعارف عليها.

وطرح رئيس الحكومة، عدد من التساؤلات حول نظام عمل اللجنة الدولية للصليب الاحمر وان اللجنة تقدم تقريرًا سنويًا للدول والمنظمات المانحة عن سير عملها وانفاقها ولكن طريقة المتابعة المالية للفروع على مستوى العالم بما فيها ليبيا التي يتم دعم جمعية الهلال الأحمر فيها بمنح ومساعدات مالية دون وجود جهة محددة لمتابعة ومعرفة اوجه الإنفاق بشأن آلية عمل المنظمة وأوجه الانفاق حيث حصلت بعض التجاوزات في بعض الدول وتم استخدام المخصصات المالية لتمويل برامج ومشاريع مشبوهة

وثمنت نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر، دور الحكومة الليبية، حيث أشارت إلى زيارتها المبنى التاريخي لجمعية الهلال الأحمر الليبي في مراحله الأخيرة بعد إعادة صيانته وتأهيله من قبل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بدعم الحكومة الليبية.

وقدمت نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الاحمر، إحاطة شاملة حول آلية الانفاق لكل فروع جمعيات الصليب والهلال الأحمر بما فيها ليبيا، متعهدة بالتنسيق مع الحكومة الليبية ، في كافة مجالات العمل الانساني داخل ليبيا، وتقديم تقرير سنوي عن عمل الجمعية داخل ليبيا لرئيس مجلس الوزراء.

وفي ختام اللقاء، تم توقيع اتفاقية بين الحكومة الليبية، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، متعلقة بإنشاء مقر قانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ويكون مقره في مدينة بنغازي لتوطين عمل المنظمات الدولية من داخل الأراضي الليبية. بالتنسيق مع الحكومة الليبية.