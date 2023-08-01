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السايح يبحث مع بو الخطابية مراسم افتتاح المقر الجديد لمفوضية الانتخابات في طبرق

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، السايحالإثنين،عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات وجهات النظر حول التعديل الأخير لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والقاضي بنقل اختصاص إدارة وتنفيذ انتخاب المجالس البلدية إلى المفوضية، والتحضيرات التي تتبعها المفوضية في سبيل الإيفاء بهذه المهام الجديدة وفقا لأعلى المعايير المعمول بها في العالم الديمقراطي.

كما ناقش الاجتماع مراسم افتتاح المقر الجديد للمفوضية في مدينة طبرق، والتعاون من أجل إظهار هذا الحدث بما يليق بمكانة كل من الطرفين لدى جمهور الناخبين في المدينة.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

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