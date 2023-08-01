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ليبيا.. بئر نفطي جديد بقدرة إنتاجية “مبدئية” 560 برميل يومياً

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية




حقول النفط في ليبيا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن نجاح في حفر أول بئر استكشافية وإنهاء حفر البئر التطويرية، في القطع التابعة لشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بحوض مرزق وحقل زلطن.

وأوضحت المؤسسة، في بيان لها، أنّه جرى تحقيق نتائج مشجعة بعد الانتهاء من عمليات الحفر على البئر الاستكشافية (J3-NC101) على عمق (7833) قدم، حيث بلغ معدل التدفق المحقق 560 برميل نفط يومياً.

وأضافت أنّه من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل عند استبدال المضخة ذات المعدل القليل إلى مضخة أخرى ذات معدل تدفق كبير.

وأشارت مؤسسة النفط، أنّ الشركة أنهت أعمال حفر البئر التطويرية (C347-6) بحقل زلطن والذي حقق تدفقاً طبيعيا (Natural Flow) بمعدل (1100) برميل نفط يومياً.

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صحيفة الشاهد الليبية

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