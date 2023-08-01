“حماد” يوقع اتفاقية لإنشاء مقر قانوني لجمعيات الصليب والهلال الأحمر

الوطن| رصد

وقع رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد اتفاقية إنشاء مقر قانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، ويكون مقره في مدينة بنغازي؛ لتوطين عمل المنظمات الدولية من داخل الأراضي الليبية وبالتنسيق مع الحكومة الليبية.

وجاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده حماد بمقر رئاسة مجلس الوزراء، رفقة نائب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، ووزير الدولة للشؤون التشريعية محمد بوزقية، مع نائب رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ناتيا لولادزي، والأمين العام لجمعية الهلال الأحمر الليبي مرعي الدرسي، وعضو مجلس الإدارة بالاتحاد الدولي رامي الناظر ، ورئيس بعثة ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تامر رمضان.

وثمن حماد دور جمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر، في الأعمال المرتبطة بالعمل الإنساني والإغاثي، مؤكدًا دعم الحكومة للجمعية العامة للهلال الأحمر، المتمثلة في صيانة مقرات الجمعية.

موضحًا أن الحكومة الليبية والقيادة العامة تتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية والمهاجرين غير النظاميين بكافة الجوانب الإنسانية وكما تنص عليه القوانين الدولية المتعارف عليها.

طارحًا عددًا من التساؤلات حول نظام عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنها أن اللجنة تقدم تقريرًا سنويًا للدول والمنظمات المانحة عن سير عملها وانفاقها، ولكن طريقة المتابعة المالية للفروع على مستوى العالم بما فيها ليبيا التي يتم دعم جمعية الهلال الأحمر فيها بمنح ومساعدات مالية دون وجود جهة محددة لمتابعة ومعرفة أوجه الإنفاق بشأن آلية عمل المنظمة وأوجه الانفاق، حيث حصلت بعض التجاوزات في بعض الدول وتم استخدام المخصصات المالية لتمويل برامج ومشاريع مشبوهة.

بدورها ثمنت ناتيا دور الحكومة الليبية، مشيرةً إلى زيارتها لمبنى التاريخي لجمعية الهلال الأحمر الليبي في مراحله الأخيرة بعد إعادة صيانته وتأهيله من قِبل لجنة إعادة الإعمار والاستقرار بدعم من الحكومة الليبية.

مقدمةً إحاطة شاملة حول آلية الانفاق لكل فروع جمعيات الصليب والهلال الأحمر بما فيها ليبيا، متعهدة بالتنسيق مع الحكومة الليبية،في كافة مجالات العمل الإنساني داخل ليبيا، وتقديم تقرير سنوي عن عمل الجمعية داخل ليبيا لرئيس مجلس الوزراء.