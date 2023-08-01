«حليمة» لـ سفيرة بريطانيا: جهودكم من شأنها تعزيز استقرار ليبيا 

بحثت وزيرة العدل بحكومة الدبيبة، حليمة عبدالرحمن، مع سفيرة المملكة المتحدة البريطانية لدى ليبيا ” كارولين هورندال” والوفد المرافق لها؛ ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

ومن جانبها وأكدت “حليمة” على عمق العلاقات بين البلدين الصديقين وعلى جهود المملكة في دعم استقرار دولة ليبيا، المتعلقة بملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية.

وتابعت أن جهود بريطانيا من شأنها “تعزيز استقرار البلاد وفتح آفاق التعاون بين المملكة المتحدة ودولة ليبيا متمثلة بوزارة العدل في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات”.

ومن جانبها أكدت السفيرة البريطانية على “الدور المهم الذي تقوم به وزارة العدل بحكومة الدبيبة في ملف حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية اللذين يقودان إلى تعزيز وحدة البلاد”.