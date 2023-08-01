استمرار العمل لإنشاء 5 جسور ببلدية بنغازي

أعلنت بلدية بنغازي عن استمرار أعمال إنشاء 5 جسور في البلدية، وذلك ضمن أعمال لجنة إعادة الإعمار والاستقرار داخل نطاق البلدية؛ بهدف خدمة المواطنين وتخفيف الازدحام وتسهيل حركة المُرور داخل المدينة.

حيث يشمل الإنشاء تنفيذ: جسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق الهواري “جسر المديرية“، وجسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق العُروبة “جسر الجامعة “، وجسر تقاطع الطريق الدائري الخامس مع امتداد شارع الوحدة العربية ” جسر امتداد شارع 20″،وجسر تقاطع الطريق الدائري الخامس مع طريق المطار “جسر المساكن“، وجسر تقاطع الطريق الدائري الرابع مع طريق المطار “جسر الليثي “.