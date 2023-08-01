وزيرا خارجية ليبيا وتشاد يبحثان تطورات الأوضاع في النيجر

أجرت وزير الخارجية بحكومة الوحدة الليبية نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، اتصالاً مع وزير خارجية تشاد محمد صالح النظيف، بحثا خلالها تطورات الأوضاع بالنيجر.

وقالت نجلاء المنقوش، إن هناك تطابق للمواقف بين ليبيا وتشاد تجاه التطورات بالنيجر وأن كلا البلدين يرفضان الانقلاب هناك أو تعطيل المسار الديمقراطي.

وأضافت المنقوش، أن وزير خارجية تشاد أطلعها على مسار مبادرة مجموعة ايكواس، مشيرة إلى أنها أبديت دعم دولة ليبيا لها ومتابعتها، وأهمية تلافي انفلات الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

وكانت المنقوش، أجرت الجمعة الماضية اتصالاً هاتفياً مع مستشار الخارجية الأمريكية ديريك شوليت، لبحث الأوضاع في النيجر.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية إن الطرفان ‎أعربا عن قلقاً مشتركاً حول تداعيات تدهور الأوضاع الأمنية في النيجر على المنطقة، والتداعيات السلبية المتوقعة بسبب تدهور الأمن في النيجر على أمن واستقرار ليبيا.

من جانبه أكد شوليت، اتساق موقف بلاده مع موقف ليبيا في هذا الاتجاه، حيث أشار بأن بلاده ستوجه من خلال مجلس الأمن رسالة واضحة بأنها ترفض أي عمليات استيلاء بالقوة على السلطة، وتدعم المسار الديمقراطي.

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