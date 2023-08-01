بحضور “اقعيم” .. بدء فعاليات مؤتمر السياسات الأمنية في ليبيا

الوطن| رصد

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الأول حول السياسات الأمنية في ليبيا بين الواقع والمأمول، والتي تحتضنها مدينة بنغازي خلال الفترة من 1 إلى 3 أغسطس 2023 ، تحت شعار “الأمن من أجل تنمية مستدامة“.

وجاء المؤتمر حصيلة جهود تنظيمي مشتركة بين وزارة الداخلية و أعضاء هيأة التدريس بجامعة بنغازي، ويهدف إلى تسليط الضوء على الأمن كعامل رئيسي لتحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.

ويتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات العلمية وورش العمل التي تتناول مختلف جوانب الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وكيفية تحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف الراهنة في ليبيا.

ويشارك فيه خبراء ومختصون في مجالات الأمن والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة والمجتمع المدني، ويعد المؤتمر فرصة للنقاش والتبادل والتعاون بين المشاركين لوضع الخطط والاستراتيجيات اللازمة لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم الشعب الليبي.