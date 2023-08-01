“اللافي” يوجه بتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد

التقى النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، اليوم الثلاثاء برئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد، رفقة آمر ركن حرس الحدود اللواء نوري شراطة، ومدير إدارة العمليات بالجيش الليبي اللواء عبدالفتاح البلوق؛ لبحث الخطوات المتخذة لتأمين الحدود.

وتطرق اللقاء إلى استعراض رؤية استراتيجية محكمة لتأمين الحدود من قِبل الحداد والبلوق وذلك في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها دولتي السودان والنيجر.

وأكد اللافي على ضرورة الإسراع بتشكيل قوة مشتركة لحماية الحدود الجنوبية للبلاد، واستمرار الدعم للجهود المبذولة في هذا الإطار، وتوفير الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل الوحدات العسكرية للقيام بمهامها.