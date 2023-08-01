الدبيبة: إنشاء محطات المعالجة وشبكات الإمداد المائي أولوية في خطة العام الحالي

رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة وجه تعليماته بضرورة التركيز على مشروعات إنشاء محطات المعالجة، وشبكات الإمداد المائي في كافة المناطق، مؤكداً ضرورة إعطائها الأولوية في خطة العام الحالي، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مصادر المياه وشبكات التوزيع، ومشاكل الصرف الصحي.

وأكد الدبيبة، وفق بيان للحكومة، أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينتي اجدابيا و سبها اللذَين جرى اعتمادهما خلال عام 2022، مشددا على الالتزام بالمواصفات الفنية العالية، والعمل وفق الأسعار النمطية المعتمدة ومعايير العمل بالأجهزة التنفيذية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة، صباح اليوم الثلاثاء، مع مدير عام جهاز الإسكان ” محمود عجاج “، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

وأوضح مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، أن الأعمال المنجَزة من الجهاز خلال العامين 2021 و2022 تركزت على معالجة المختنقات العاجلة في جميع المدن والمناطق، مشيرا إلى التعاقد على تنفيذ 405 مشاريع، جرى استكمال 177 مشروعا، في حين يستمر العمل بنسب فنية عالية في باقي المشاريع.

وأشار رئيس الجهاز، إلى التعاقد على إنجاز 45 مشروعا خلال العام 2022، بعد استيفاء كافة الإجراءات التعاقدية والفنية، وبدء العمل بها عن طريق أدوات التنفيذ المحلية.