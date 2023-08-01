“دبيبة” يوجه بالإسراع في مشروعي شبكة الصرف الصحي بأجدابيا وسبها

عقد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد دبيبة، اليوم الثلاثاء، اجتماع مع مدير عام جهاز مشروعات الإسكان والمرافق محمود عجاج، ومديري الإدارات الفنية بالجهاز، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لمتابعة خطة الجهاز للعام 2023.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة إن مدير جهاز مشروعات الإسكان والمرافق، أوضح خلال الاجتماع أن الأعمال المنجَزة من الجهاز خلال العامين 2021 و2022 تركزت على معالجة المختنقات العاجلة في جميع المدن والمناطق، مشيراً إلى التعاقد على تنفيذ 405 مشاريع، جرى استكمال 177 مشروعاً، في حين يستمر العمل بنسب فنية عالية في باقي المشاريع.

وأشار رئيس الجهاز، إلى التعاقد على إنجاز 45 مشروعاً خلال العام 2022، بعد استيفاء كافة الإجراءات التعاقدية والفنية، وبدء العمل بها عن طريق أدوات التنفيذ المحلية.

وأصدر دبيبة، خلال الاجتماع تعليمات بضرورة التركيز على مشروعات إنشاء محطات المعالجة، وشبكات الإمداد المائي في كافة المناطق، مؤكداً ضرورة إعطائها الأولوية في خطة العام الحالي، خاصة تلك التي تعاني نقصا في مصادر المياه وشبكات التوزيع، ومشاكل الصرف الصحي.

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وأكد دبيبة على أهمية تسريع وتيرة العمل بمشروعي تنفيذ شبكة الصرف الصحي لمدينتي إجدابيا وسبها اللذَين جرى اعتمادهما خلال عام 2022، مشدداً على الالتزام بالمواصفات الفنية العالية، والعمل وفق الأسعار النمطية المعتمدة ومعايير العمل بالأجهزة التنفيذية.